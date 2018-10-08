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В Петербурге судят мигрантов, завербовавшихся в Сирию через Telegram

Общество

Стать террористами они не успели

Санкт-Петербург, 8 октября 2018, 16:11 — REGNUM  В Санкт-Петербурге Московский окружной военный суд на базе аналогичного суда Петербурга рассматривает уголовное дело двоих молодых выходцев из Туркестана, обвиняемых в покушении на участие в деятельности террористической организации.

По данным СКР, для связи с предполагаемым вербовщиком в Сирии эти лица использовали мессенджер Telegram, который блокируется в России по решению суда.

По версии следствия, находясь на территории Санкт-Петербурга, подозреваемые в конце 2017 — начале 2018 года вступили в переписку с вербовщиком в Сирии, которому они подтвердили желание принять участие в деятельности террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

21-летние молодые люди отправили вербовщику фотографии своих паспортов, в ответ им пообещали содействие в доставке на перевалочный пункт и в тренировочный лагерь боевиков, а также указали, как «безопаснее» покинуть Россию по пути на Ближний Восток.

В апреле 2018 года несостоявшиеся террористы были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД при поддержке спецназа Росгвардии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге арестованы двое мигрантов, завербованных «Джебхат ан-Нусра»*

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