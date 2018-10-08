Понедельник, 8 Октября 2018 года
16:41:10 МСК

Киселев и Венедиктов вступили в полемику из-за нацистского летчика-аса

Общество

В своем Twitter Венедиктов опубликовал несколько фото, в том числе и то, где Киселев жарит картошку для украинского лидера Петра Порошенко

2
Киселев и Венедиктов вступили в полемику из-за нацистского летчика-аса
Иллюстрация: Minsvyaz.ru
Дмитрий Киселев

Москва, 8 октября 2018, 15:55 — REGNUM  Обвинивший редакцию журнала «Дилетант» за публикацию «восторженной» статьи о фашистском летчике Эрихе Хартманне телеведущий Дмитрий Киселев сам попал под критику оппозиционных СМИ. В частности, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов припомнил телеведущему его связь с украинскими политиками.

В своем Twitter Венедиктов опубликовал несколько фото, в том числе и то, где Киселев жарит картошку для украинского лидера Петра Порошенко. Также Венедиктов опубликовал фото телеведущего в желто-голубой одежде, добавив, что для Киселева «гривны не пахнут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор международного информационного агентства (МИА) «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на Владимира Мазурина, который в газете «Город24» написал статью о реконструкции виллы в Коктебеле, которая принадлежит Киселеву.

Читайте также: Глава МИА «Россия сегодня» обвинил автора статьи о его вилле во лжи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы на телевидении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить