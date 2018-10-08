Киселев и Венедиктов вступили в полемику из-за нацистского летчика-аса

Москва, , 15:55 — REGNUM Обвинивший редакцию журнала «Дилетант» за публикацию «восторженной» статьи о фашистском летчике Эрихе Хартманне телеведущий Дмитрий Киселев сам попал под критику оппозиционных СМИ. В частности, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов припомнил телеведущему его связь с украинскими политиками.

В своем Twitter Венедиктов опубликовал несколько фото, в том числе и то, где Киселев жарит картошку для украинского лидера Петра Порошенко. Также Венедиктов опубликовал фото телеведущего в желто-голубой одежде, добавив, что для Киселева «гривны не пахнут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор международного информационного агентства (МИА) «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на Владимира Мазурина, который в газете «Город24» написал статью о реконструкции виллы в Коктебеле, которая принадлежит Киселеву.

Читайте также: Глава МИА «Россия сегодня» обвинил автора статьи о его вилле во лжи