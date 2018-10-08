Четверть пенсионеров Литвы не почувствовали повышения пенсий

Вильнюс, , 15:53 — REGNUM В октябре примерно 450 тыс. литовским пенсионерам впервые будет выплачена повышенная с 1 января 2018 года пенсия, объявил сегодня, 8 октября, литовский фонд социального страхования. Формально пенсии повысились с начала года, однако до октября пенсионеры получали те же суммы, что и раньше, а в фонде занимались пересчётом размера пенсий для каждого получателя. Таким образом государство оказалось в долгу перед пенсионерами на разницу невыплаченной повышенной пенсии за 8−9 месяцев, однако её разовыми выплатами доплатили всем пенсионерам с августе-сентябре 2018 года, а с октября все пенсионеры начинают получать уже окончательную фиксированную после индексации сумму.

Правда, как соглашаются в фонде, — не все. В среднем пенсия по старости увеличилась на 9 евро, однако она считалась по специальной формуле и индивидуально для каждого пенсионера. Чем больше стаж, тем выше поднялась пенсия.

В некоторых случаях, утверждает руководитель литовского фонда соцстраха Миндаугас Синкявичюс, пенсия повысилась на 40 евро, у значительной части — на 10−20 евро, но четверть всех пенсионеров никакой разницы после пересчёта не почувствуют.

Каждому пенсионеру по почте выслано письмо, где, как утверждают в фонде, чётко прописано насколько и почему изменилась его пенсия. Все письма с расчётами должны прийти пенсионерам до конца октября.