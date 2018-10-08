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Мадридский суд не наказал акушера, похитившего младенца при режиме Франко

Общество

Судьи приняли во внимание возраст виновного

Мадрид, 8 октября 2018, 15:59 — REGNUM  Мадридский суд не стал наказывать 85-летнего бывшего акушера, виновного в похищении ребенка в годы правления Франсиско Франко (1939−1975), передает телеканал N-TV 8 октября.

Суд признал вину врача Эдуардо Велы, однако не приговорил его к наказанию из-за преклонного возраста. Сторона обвинения требовала 11 лет лишения свободы. Вела признан виновным в похищении новорожденной девочки у матери в 1969 году и передаче ее другой женщине, которая не могла иметь детей. Похищенная Инес Мадригал выросла и подала иск в суд.

В настоящее время историки и противники режима Франко подозревают, что с 1939 по 1975 годы десятки тысяч детей могли быть похищены у своих биологических родителей. Дело Велы было первым подобным процессом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Испании приняло решение об эксгумации останков Франко с территории мемориала Долина Павших и перезахоронении его останков, чтобы мемориал не мог служить местом паломничества франкистов. Осуществить перезахоронение планируется до конца 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 100 тыс. человек выступили за перезахоронение Франко в Барселоне

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Похищения детей
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