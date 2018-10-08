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В Калининграде прошёл второй фестиваль инженерно-технического творчества

Общество

Пять тысяч калининградцев приняли участие в фестивале «Цифровое будущее России»

В Калининграде прошёл второй фестиваль инженерно-технического творчества
Иллюстрация: Gov39.ru
Фестиваль «Цифровое будущее России»

Калининград, 8 октября 2018, 15:50 — REGNUM  

Порядка пяти тысяч детей и их родителей из Калининграда, некоторых других регионов России и Казахстана 7 октября приняли участие в фестивале инженерно-технического творчества «Цифровое будущее России», сообщила сегодня, 8 октября, пресс-служба правительства Калининградской области.

На фестивале было представлено сорок площадок, демонстрирующих возможности непрерывного обучения инженерными специальностями в Калининградского области от детского сада до вуза. Также для участников провели тематические мастер-классы по инженерно-техническим направлениям, робототехнике, программированию, автомобилестроению, авиамоделированию, 3D-моделированию, шахматам, ментальной математике, занимательной физике и химии.

В 2018 году региональная организация «Образование» получила на реализацию проекта субсидию из областного бюджета в размере около 230 тысяч рублей. В 2018 году за счёт грантов в регионе реализуется 17 подобных проектов на общую сумму в 3,9 млн рублей, отметил министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба.

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