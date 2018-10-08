В Зауралье предотвратили причинение крупного ущерба окружающей среде

Курган, , 15:44 — REGNUM В Курганской области выявили 261 нарушение в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами за девять месяцев 2018 года. Штрафы будут платить только в 42 случаях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Предотвращённый вред окружающей среде путём загрязнений воздуха и незаконного обращения с отходами составил около 40 млн рублей.

Специалисты отдела госнадзора в сфере охраны окружающей среды вынесли 150 постановлений о назначении административных наказаний, из них 108 — предупреждения. В 19 случаях выданы предписания об устранении нарушений.

Кроме того, за девять месяцев выявили 202 нарушения, связанных с размещением отходов, и устранили более 200 несанкционированных свалок. С них вывезли более 26,3 тыс. квадратных метров мусора.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, нелегальные свалки в 2018 году возникли даже на берегах уникальных лечебных озёр, которые являются охраняемыми объектами. За такое нарушение были уволены несколько чиновников.

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