Уроки немецкого: в Петербурге уволят учительницу, ударившую ученика книгой

Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Учитель немецкого языка одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга будет уволена после скандальной истории, приключившейся 11 сентября, вскоре после начала нового учебного года. В тот день учитель ударила одного из учеников 7-го класса книгой по голове. Это происшествие вызвало общественный резонанс, который в итоге привел к увольнению педагога.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, перед инцидентом «школьники вели себя, как хотели: кидались записками, разговаривали, ходили по классу», из-за чего у учителя не выдержали нервы.

Врачи, которым родители показали пострадавшего сына, диагностировали у школьника сотрясение мозга. Сама учитель тоже оказалась на больничном: нервный срыв спровоцировал кровотечение, женщине потребовалась операция. Ранее она работала переводчиком, и у нее не было опыта работы со школьниками.

Как сообщает 8 октября издание «Петербургский дневник», по итогам заседания специальной комиссии директор школы получил выговор, ответственный за охрану труда в школе — замечание. Сама учительница будет уволена по собственному желанию, как только выйдет с больничного.

Тем временем семиклассник еще 1 октября вернулся к занятиям, с ним всё в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга ведет проверку в связи с появлением видеозаписи одного из уроков в школе №695 в Пушкинском районе. На записи видно и слышно, как учительница музыки называет учеников «убогими», «бедными во всех отношениях» и «тупыми», а школу — «бедняцкой». После начала скандала учительница ушла на больничный.

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