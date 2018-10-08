Понедельник, 8 Октября 2018 года
16:43:04 МСК

В Актюбинской области Казахстана наградили лучших педагогов

Общество

В мероприятии приняли участие 1200 педагогов

В Актюбинской области Казахстана наградили лучших педагогов
Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Актюбинск, Казахстан, 8 октября 2018, 15:40 — REGNUM  В Актюбинской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший учитель — 2018», в ходе которого педагоги получили денежные сертификаты по 50 и 100 тыс. тенге ($134 и $268), сообщает 8 октября издание «Казинформ».

В мероприятии приняли участие 1200 педагогов. Девять учителей получили сертификаты на 100 тыс. тенге и 22 учителя — на 50 тыс. тенге. Медали и почетные грамоты учителям Актюбинской области вручил аким (глава) региона Бердыбек Сапарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, награждение победителей республиканского конкурса «Лучший педагог — 2018» состоялось 2 октября 2018 года. Размер денежной премии составил $6,62 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане наградили лучших педагогов школ и колледжей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить