Суд отклонил иск пользователей iPhone к Google

Лондон, , 15:31 — REGNUM Коллективный иск пользователей, обвинивших интернет-гиганта Google в незаконном сборе данных около 4 млн пользователей смартфонов компании Apple, был отклонен Высоким судом Лондона. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что иск движения Google You Owe Us («Google, ты нам должен»), был связан с тем, что американская компания-поисковик нашла способ обойти настройки приватности стандартного браузера iPhone — Safari. После получения сведений о предпочтениях пользователей компания Google предлагала пользователям смартфоном таргетированную рекламу.

Читайте также: Эксперт: Google выплачивает Apple до 9$ млрд в год

Также сообщалось, что интернет-корпорация собирала сведения о расовой принадлежности, политических взглядах, сексуальных предпочтениях и о здоровье пользователей iPhone.

Читайте также: В Google пообещали учесть критику пользователей по настройкам приватности