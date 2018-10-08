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Суд отклонил иск пользователей iPhone к Google

Общество

После получения сведений о предпочтениях пользователей компания Google предлагала пользователям смартфоном таргетированную рекламу

Лондон, 8 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Коллективный иск пользователей, обвинивших интернет-гиганта Google в незаконном сборе данных около 4 млн пользователей смартфонов компании Apple, был отклонен Высоким судом Лондона. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что иск движения Google You Owe Us («Google, ты нам должен»), был связан с тем, что американская компания-поисковик нашла способ обойти настройки приватности стандартного браузера iPhone — Safari. После получения сведений о предпочтениях пользователей компания Google предлагала пользователям смартфоном таргетированную рекламу.

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Также сообщалось, что интернет-корпорация собирала сведения о расовой принадлежности, политических взглядах, сексуальных предпочтениях и о здоровье пользователей iPhone.

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