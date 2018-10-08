Политики присутствуют на похоронах певицы Монсеррат Кабалье в Барселоне

Барселона, Испания, , 15:17 — REGNUM На похоронах оперной певицы Монсеррат Кабалье в Барселоне присутствуют ключевые деятели испанской политики, пишет газета El Mundo.

Похоронная церемония началась в полдень 8 октября. Проститься с оперной звездой прибыл глава правительства Педро Санчес, мать испанского короля Филиппа VI София Греческая, лидер оппозиционной Народной партии Пабло Касадо. Похороны посетили председатель Женералитета Каталонии Ким Торра, мэр Барселоны Ада Колау и многие другие политики и высокопоставленные чиновники.

Кабалье провожают коллеги, среди которых тенор Хосе Каррерас, Джакомо Арагаль, баритон Жоан Понс, итальянский певец Аль Бано.

Как сообщало ИА REGNUM, Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября в возрасте 85 лет. Местом погребения выбрано кладбище Сант-Андреу в Барселоне, где покоятся родители Кабалье.

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