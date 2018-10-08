В России подсчитали средний доход работающего пенсионера

Москва, , 15:08 — REGNUM В России работающие пенсионеры в среднем получают зарплату в размере почти 32 тысяч рублей в месяц. Это почти на четверть меньше, чем средний показатель по экономике — 42 тыс. рублей. Однако если прибавить к этой сумме выплачиваемые пенсии, то женщины после 55 лет и мужчин после 60 лет окажутся в более выгодном положении, чем работающие граждане допенсионного возраста. С учётом пенсии их средний доход составит 46 тыс. рублей. Таковы данные, полученные в исследовании Сбербанка.

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Отмечается, что есть и пенсионеры, доход которых превышает 100 тыс. рублей. Однако таковых всего 4%.

Согласно результатам исследования, активность граждан начинает ускоренно снижаться в период с 65 до 69 лет. При этом женщины на пенсии сохраняют трудоспособность дольше, чем мужчины. К 60 годам продолжают трудиться 70% представительниц прекрасного пола, в мужчин к 65 годам работает только 43%. К 75 годам на работе остается всего 2% и мужчин, и женщин, занятых к моменту выхода на пенсию.

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Напомним, по состоянию на начало лета 2018 года число пенсионеров приблизилось к 46,5 млн человек, что составляет 31,7% от общего числа граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении закон, который предусматривает повышение пенсионного возраста. Изменения предполагается реализовать поэтапно в течение длительного переходного периода, который начнётся в 2019 году. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдых не в 55 лет, как сейчас, а в 60, а мужчины в 65 лет вместо нынешних 60-ти.

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