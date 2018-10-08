Авиакомпания Air France планирует увеличить заработную плату сотрудникам

Париж, , 14:52 — REGNUM Руководство авиакомпании Air France предложило увеличить заработную плату сотрудникам на 4% в течение 2018 и 2019 годов, сообщает Europe1.

В субботу, 6 октября, состоялась встреча между профсоюзами и руководством. В течение этого «большого дня переговоров» руководство Air France предложило увеличить заработную плату сотрудникам на «2% до 1 января 2018 года и 2% к 1 января 2019 года».

Профсоюз пилотов Франции требовал увеличение заработной платы на 6% из-за инфляции. При этом, другие профсоюзные организации Франции в этой сфере призывают к общему увеличению заработной платы на 5,1%, что соответствует инфляции в период 2012—2017 гг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бен Смит, ранее работающий в канадской авиакомпании Air Canada, назначен на пост исполнительного директора европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM, базирующейся в Париже.

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