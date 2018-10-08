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Почти треть граждан ЕС имеет высшее образование — «Евростат»

Общество

Самое большое число образованных оказалось в Ирландии и Финляндии, а Франция и Германия расположились во втором десятке рейтинга

Брюссель, 8 октября 2018, 14:45 — REGNUM  31,4% граждан Европейского союза (ЕС) имеют высшее образование, пишет газета Kleine Zeitung.

8 октября статистическая служба ЕС «Евростат» опубликовала данные статистики за 2017 год. Самое большое число людей с высшим образованием оказалось в Ирландии — 45,7%.

За ней расположились Финляндия (43,7%), Великобритания (42,8%) и Кипр (42,4%). Граждане Франции заняли 13-е место — 35,2%, Германии — 19-е (28,6%), расположившись между Польшей и Болгарией.

Рейтинг замкнули Италия (18,7%) и Румыния (17,6%). Средний показатель составил 31,4% — это на 0,7% больше, чем в 2016 году.

Десять лет назад процент граждан ЕС с высшим образованием составлял 23,5.

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