В Усть-Каменогорске не могут определить источник загрязнения воздуха

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:43 — REGNUM Департамент экологии Восточно-Казахстанской области не может определить источник выброса пепла в Усть-Каменогорске, сообщает 8 октября агентство «КазТАГ».

Первоначально под подозрением оказался маслозавод АО «Май». Позже было установлено, что пробы выбросов предприятия не соответствуют выбросам, осевшим на город.

Напомним, 27 сентября в Усть-Каменогорске произошел выброс пепла, который осел в районе улицы Питерских коммунаров. В настоящее время экологические службы не могут установить источник выброса.

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