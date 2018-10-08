Алма-Ата примет саммит мэров из 100 городов, участников сети ВОЗ

Алма-Ата, Казахстан, , 14:34 — REGNUM В Алма-Ате состоится форум мэров-участников сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Здоровые города», в котором примут участие более 100 представителей городских администраций. Об этом 8 августа сообщает агентство «КазТАГ».

Форум приурочен к 40-летию подписания в Алма-Ате первой международной декларации о поддержке первичной медико-санитарной помощи. По итогам мероприятия, которой пройдет с 23 по 24 октября, планируется принять заявлением мэров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25−26 сентября в Астане состоится глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи между ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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