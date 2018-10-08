За 50 лет уроки секспросвета в ФРГ поменяли свои цели — Süddeutsche Zeitung

Берлин, , 14:26 — REGNUM 50 лет назад министры культуры земель ФРГ сформулировали рекомендации по гендерному воспитанию в школах. С тех пор дисциплина претерпела значительные изменения, пишет газета Süddeutsche Zeitung 8 октября.

3 октября 1968 на конференции министров культуры (КМК) были обнародованы рекомендации. Секспросвет не должен был рождать глупые мысли в головах школьников, а обучать их ответственному сексуальному поведению, заявили на КМК.

Консервативные политики и представители церкви сочли это безответственностью. Сопротивление усилилось, когда министр здравоохранения Кете Штробель в 1969 году представила первый западногерманский учебник по гендерному воспитанию. На 48 страницах атлас полового просвещения рассказывал о репродуктивных органах, оплодотворении и беременности. Издание Süddeutsche Zeitung сочло книгу приемлемой, а другие раскритиковали слишком натуралистичные изображения и грубый язык пособия.

Дебаты о том, что и в какой мере стоит знать детям о сексе, в 1977 году переместились в суд, а потом оказывались там еще пару раз спустя десять лет. Главный итог в суде: школа не должна ограничиваться одним объяснением, а должна обеспечивать воспитание в этом вопросе. А родители не могут ограждать своих детей по религиозным и другим причинам.

Вопрос о том, должны ли учителя просвещать, уже не ставится, отмечает издание. Но до сих пор жива дискуссия о том, как это должно происходить, поскольку учебные программы с годами становятся все более либеральнее.

Профессор Кильского университета и соучредитель института полового воспитания Уве Зилерт считает: «Политики и не в последнюю очередь учителя признали, что защита от сексуального насилия или правильное отношение к различным формам семьи — это темы, в отношении которых дети и подростки остро нуждаются в поддержке».

Вряд ли сегодняшней молодежи нужно объяснять, что такое половой акт, полагает Зилерт. Возможно, учителям лишь нужно что-то подкорректировать и рассказать о контрацепции и профилактике заболеваний, передающихся половым путем.

Он считает, что школа должна участвовать в дебатах о различных формах отношений и множестве гендерных ролей:

«Дети должны рано понимать, что они могут быть, какими им хочется. В том числе, что младшеклассники могут носить розовые рубашки, если им хочется, а девочки могут играть в машинки, если им это интереснее, чем куклы».

Пока слово «гей» будет использоваться в оскорбительном ключе, школа должна вносить свой вклад в борьбу с дискриминацией, заключает профессор.

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