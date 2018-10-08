Свердловские приставы депортировали около 1700 нелегальных мигрантов

Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM Приставы Свердловской области с начала года выдворили 1687 нелегальных мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФССП.

В основном граждане были депортированы с Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и Азербайджан. Им вменили нарушение правил въезда в Россию либо нарушение правил пребывания на территории России.

Своего рода исключением стала 43-летняя гражданка Китая. Она находилась в России формально законно. Но оказалось. что занималась не тем видом деятельности, на который имела разрешение. Суд признал её виновной в незаконном осуществлении трудовой деятельности, оштрафовал на 6 тыс. рублей и постановил выдворить из России.

Отметим, все депортированные граждане смогут вернуться в Россию, но не раньше, чем через пять лет.