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Свердловские приставы депортировали около 1700 нелегальных мигрантов

Общество

Из них 30 — на прошедшей неделе

Екатеринбург, 8 октября 2018, 14:07 — REGNUM  Приставы Свердловской области с начала года выдворили 1687 нелегальных мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФССП.

В основном граждане были депортированы с Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и Азербайджан. Им вменили нарушение правил въезда в Россию либо нарушение правил пребывания на территории России.

Своего рода исключением стала 43-летняя гражданка Китая. Она находилась в России формально законно. Но оказалось. что занималась не тем видом деятельности, на который имела разрешение. Суд признал её виновной в незаконном осуществлении трудовой деятельности, оштрафовал на 6 тыс. рублей и постановил выдворить из России.

Отметим, все депортированные граждане смогут вернуться в Россию, но не раньше, чем через пять лет.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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