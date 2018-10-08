Верховный суд Дагестана оставил под стражей депутата Абдулатипова

Махачкала, , 14:04 — REGNUM Верховный суд Дагестана оставил в силе решение районного суда об аресте на два месяца брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба суда.

В случае предъявления подозреваемому обвинения в срок до 45 суток со дня его задержания, он останется под арестом до 25 ноября.

Напомним, 28 сентября Советский районный суд Махачкалы арестовал Раджаба Абдулатипова на два месяца по подозрению в участии в преступном сообществе, которое занималось оформлением фиктивных справок об инвалидности.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 октября защита Раджаба Абдулатипова обжаловала решение Советского районного суда Махачкалы об аресте своего подзащитного. Адвокаты подсудимого выразили несогласие как с позицией следствия, которое потребовало заключить его под стражу, так и с заключением суда о том, что Абдулатипов сможет влиять на ход расследования, если будет отпущен под домашний арест.

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Защита брата экс-главы Дагестана обжаловала его арест