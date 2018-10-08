В Новосибирской области появился памятник жертвам Гражданской войны

Новосибирск, , 13:58 — REGNUM В Чулымском районе Новосибирской области установлен памятник, посвященный жертвам Гражданской войны. Мемориал был открыт недалеко от станции Большедорожное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Два поднятых к небу и скрещённых между собой штыка — как символ примирения между враждующими сторонами, под ними — поклонный крест и мраморная плита с надписью: «9 декабря 1919 года на этом месте произошёл бой периода Гражданской войны (1917−1922 гг.) между отступающими частями Армии адмирала А. В. Колчака и частями 5-й Армии (РККА) командарма Г. Х. Эйхе».

«Благодаря военно-патриотическому клубу «Тайфун» и Чулымскому Молодежному центру, которые выиграли во Всероссийском конкурсе грантов среди молодежи, установили этот памятник в виде двух скрещенных штыков. Наши школьники, как и ребята-юнармейцы из Чулымской школы №9 и самого «Тайфуна» с его бессменным руководителем Владимиром Озерцом, сделали всю подготовительную работу: рыли ямы, заливали фундамент», — рассказала «Горсайту» заместитель директора сельской школы Лариса Геер.

В Законодательном собрании Новосибирской области ИА REGNUM рассказали, что примерно год назад инициативная группа во главе с Озерцомначала раскопки на месте боёв Гражданской войны — около века назад вдоль линии железной дороги между станциями Большедорожное и Кабинетное шли жестокие бои. В ходе раскопок обнаружено множество артефактов: осколки снарядов, пули, части оружия и каски. Историческую память событий, участников и свидетелей которых уже нет в живых, было решено увековечить. Был подготовлен проект.

«Это важная традиция — чтить память. В том числе об этой войне, которая называлась Гражданской — когда друг с другом воевали люди одной страны, брат шёл против брата, сын против отца. Этот урок истории нельзя забывать!» — сказал на церемонии открытия мемориала депутат Заксобрания Александр Барсуков.

Отметим, что на реализацию проекта был получен грант, всю работу же выполнили Владимир Озерец и его соратники.