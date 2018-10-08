В Якутии поделились успешным опытом борьбы с курением среди студентов

Якутск, , 13:52 — REGNUM На сокращение в четыре раза числа курящих студентов Северо-Восточного федерального университета повлияли регулярные профилактические рейды с участием сотрудников вуза, дружинников и участкового пункта полиции. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе вуза.

«Благодаря рейдам сократилось количество курящих студентов, если в 2017 году за период январь-сентябрь было задержано 136 студентов, то за аналогичный период 2018 года — всего 36», — сообщила сотрудник управления студенческим развитием вуза Аида Сячикова.

По ее словам, общеуниверситетские рейды проводятся два раза в год — весной и осенью. Нарушителям раздаются памятки, с ними проводится общее собрание, студенты медицинского института проводят лекции о вреде курения. В случае составления административного протокола на нарушителей, с ними проводится индивидуальная работа с участием психолога и сотрудников студенческой профсоюзной организации.

В свою очередь председатель добровольной народной дружины университета Михаил Тутукаров пояснил, что нарушителями обычно являются выпускники учреждений среднего профессионального образования, поступившие в вуз. Он связал это с отсутствием запрета на курение около учебных заведений и общежитий. В СВФУ курить на территории вуза запрещено, а профилактические рейды для пресечения нарушений проводятся с понедельника по субботу.

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