Прививку от гриппа сделали свыше 3 млн жителей Москвы

Москва, , 13:45 — REGNUM В Москве проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день, 8 октября, по данным столичного Департамента здравоохранения прививку от гриппа, причём бесплатно, сделали более 3 миллионов человек. Это на 1,2 миллиона больше, чем в 2017 году назад. Всего в кампании по вакцинации против гриппа задействовано более 500 пунктов, сообщается на портале мэра Москвы.

В столице бесплатную прививку от гриппа можно во всех столичных поликлиниках, в МФЦ, в некоторых торговых центрах и в мобильных пунктах вакцинации. Сейчас открыты более 100 мобильных пунктов, которые расположены около 34 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и на железнодорожных платформах.

В Москве кампания по вакцинации граждан от гриппа и ОРВИ стартовала 20 августа и продлится до 28 октября. Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет, предъявив паспорт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется привить порядка 7,6 млн человек, это более 60% жителей столицы. В 2017 году прививку от гриппа сделали шести 6 млн человек.

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