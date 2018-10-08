Понедельник, 8 Октября 2018 года
15:02:01 МСК

Прививку от гриппа сделали свыше 3 млн жителей Москвы

Общество

В столице планируется привить порядка 7,6 млн человек

Москва, 8 октября 2018, 13:45 — REGNUM  В Москве проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день, 8 октября, по данным столичного Департамента здравоохранения прививку от гриппа, причём бесплатно, сделали более 3 миллионов человек. Это на 1,2 миллиона больше, чем в 2017 году назад. Всего в кампании по вакцинации против гриппа задействовано более 500 пунктов, сообщается на портале мэра Москвы.

В столице бесплатную прививку от гриппа можно во всех столичных поликлиниках, в МФЦ, в некоторых торговых центрах и в мобильных пунктах вакцинации. Сейчас открыты более 100 мобильных пунктов, которые расположены около 34 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и на железнодорожных платформах.

В Москве кампания по вакцинации граждан от гриппа и ОРВИ стартовала 20 августа и продлится до 28 октября. Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет, предъявив паспорт.

Читайте также: В Москве планируется привить от гриппа более 60% населения

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется привить порядка 7,6 млн человек, это более 60% жителей столицы. В 2017 году прививку от гриппа сделали шести 6 млн человек.

Ранее на эту тему: В России стартовала горячая линия по профилактике гриппа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить