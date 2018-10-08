В Международный день защиты животных парк Москворецкий засыпали мусором

Игорь Свирин, , 15:26 — REGNUM

4 октября жители района «Крылатское» обнаружили на особо охраняемой территории (ООПТ) природно-исторического парка «Москворецкий» вблизи Живописного моста очередные залежи мусора. Вдоль проходящей по территории ООПТ непонятного предназначения дороги, которая проходит в непосредственной близости от Гребного канала Москвы активисты насчитали порядка 50 сваленных куч строительных отходов.

«Скорее всего, эти отходы вывезли с ближайшей стройплощадки, скорее всего, из соседних Мневников, издалека не повезут. Как я говорил, кто-то очень хорошо знает это место, потом там, в Мневниках, располагается база ГБУ «Автомобильные дороги», чьи машины ранее были замечены в сбрасывании отходов в строительный котлован около поселка «Речник», — поделился предположениями активист Андрей Серегин.

Московский активист: Нелегальная свалка в ООПТ Москворецкий

Ранее эта территория благодаря усилиям защитников парка была закрыта от проезда автотранспорта. Борьба с попеременным успехом велась не один год, и пусть и с оговорками, но территорию удалось на время защитить. Однако 28 августа 2018 года проезд вновь открыли. Началась подготовка к фестивалю «Круг света», на дорогу завозились и здесь собирались понтоны для пиротехнических приспособлений. Праздник закончился, и дорогу, как это водится, перекрыть забыли.

«Город брошен, его никто не контролирует. Чтобы было понятно, данный участок ничей, брошенный, он не на балансе департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС), и фактически не находится ни в чьем оперативном управлении, хотя и является частью ООПТ», — пояснил Серегин.

Необходимо отметить, что превращенная в свалку территория — один из трех скандальных участков, которые окружают Щучье озеро. Их вывели из территории ООПТ, на одном построили парк аттракционов «Остров фантазия», еще на одном открыли гольф-клуб, этот участок остается пока не «освоенным». Чем тут же не преминули воспользоваться.

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Пока проведшие столь успешную компанию по переизбранию Сергея Собянина чиновники отдыхали и приходили в себя, на дороге успела отметиться со своим мероприятием компания Reebok. Некие неустановленные личности устроили поджог, из-за чего выгорело около гектара земли. Активисты считают, что это могли быть мотоциклисты, таким образом, освободившие себе место под «покатушки». В итоге все закончилось очередной свалкой.

Несмотря на заявления о ежедневном обходе территории, несмотря на то, что ведомство для пущей эффективности оснастили квадрокоптерами, свалку вновь первыми обнаружили местные жители, а не департамент природопользования и вся его подведомственная рать.

Памятуя о том, как столичные власти обращаются с природными территориями, в частности, о скандале в Мневниковской пойме. Тогда специальное захламление территории ООПТ стало поводом для вывода территории из состава заповедника. Защитники парка «Москворецкий» бьют тревогу в соцсетях, подозревая мэрию в очередной попытке урезать территории ООПТ в коммерческих целях.

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