Бывшего мэра Алма-Аты заочно приговорили к 17 годам тюрьмы

Алма-Ата, Казахстан, , 13:40 — REGNUM Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты заочно приговорил бывшего мэра города Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает 8 октября агентство «Казинформ».

Супруга бывшего мэра Лейла Храпунова приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Родственник Храпуновых, который также был среди подозреваемых, получил пять лет колонии с конфискацией имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор и Лейла Храпуновы обвинялись в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества. Дело состоит из 400 томов.

Храпунов занимал должность мэра Алма-Аты с 1997 по 2004 год.

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