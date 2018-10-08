В Литве начинают регламентацию альтернативной медицины

Вильнюс, , 13:31 — REGNUM

Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 8 октября, объявило о начале практической части по регламентации нетрадиционной альтернативной медицины, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На пресс-конференции глава ведомства Аурелиюс Верига пояснил, что первоначальным этапом станет регламентация тех видов деятельности, которые могут вызывать потенциальный риск для здоровья.

Например — эмоциональное лечение с помощью собак, канотерапия. Или популярная в Литве дельфинотерапия, лечение пиявками и так далее. Чиновник отметил, что необходимость чёткого регулирования этих видов альтернативной медицины необходимо для избегания негативных последствий и ответственности за них, соблюдения норм гигиены и ряда других причин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, намерение регламентировать нетрадиционную медицину власти Литвы высказали в мае 2018 года. Тогда чиновники раскритиковали, что до сих пор практика нетрадиционной медицины не была регламентирована, а тем, кто осуществляет эту деятельность, все еще приходится декларировать, что они занимаются не оздоровительной деятельностью, а, например, просветительской деятельностью, деятельностью по уходу за телом и так далее. Это ненормально, посчитали в минздраве Литвы.

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