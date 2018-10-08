В Казахстане вручат первую премию в области цифровизации

Астана, , 13:23 — REGNUM В рамках международного инновационного форума Digital Bridge в Казахстане состоится вручение первой премии в области цифровизации — Digital Bridge Awards, сообщает 8 октября издание BNews.

Планируется, что награда станет стимулом для отечественных компаний, работающих в сфере информационно телекоммуникационных технологий, а также для органов власти, занятых внедрением информационных технологий.

Инновационный форум направлен на создание площадки для диалога между странами Европы и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на реализацию программы «Цифровой Казахстан» до 2020 года планируется выделить $400 млн.

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