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В Казахстане вручат первую премию в области цифровизации

Общество

Награда станет стимулом для отечественных компаний

Астана, 8 октября 2018, 13:23 — REGNUM  В рамках международного инновационного форума Digital Bridge в Казахстане состоится вручение первой премии в области цифровизации — Digital Bridge Awards, сообщает 8 октября издание BNews.

Планируется, что награда станет стимулом для отечественных компаний, работающих в сфере информационно телекоммуникационных технологий, а также для органов власти, занятых внедрением информационных технологий.

Инновационный форум направлен на создание площадки для диалога между странами Европы и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на реализацию программы «Цифровой Казахстан» до 2020 года планируется выделить $400 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: На развитие программы «Цифровой Казахстан» выделят $400 млн

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