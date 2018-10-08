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Полиция Марселя вывела около 200 беженцев из бывших военных казарм

Общество

Полиция вывела мигрантов, среди которых преимущественно женщины и дети, и доставила их в гимназию на севере города, где их должны временно разместить

Марсель, Франция, 8 октября 2018, 13:28 — REGNUM  Беженцы и мигранты проживающие в бывших военных казармах в Марселе, «оккупированных» в течение нескольких месяцев, сегодня утром, 8 октября, были перевезены в лагерь временного размещения, сообщает Le Figaro.

Около 15 автобусов были расположены перед казармами «Массена», недалеко от станции Сент-Чарльз в Марселе.

«Мы не воры, мы просто хотим спать спокойно! Я с трудом добирался до Европы, и теперь я страдаю в Европе! В Африке, по крайней мере, мы не позволяем никому спать снаружи!», — рассказал один из беженцев.

Полиция вывела мигрантов, среди которых преимущественно женщины и дети, и доставила их в гимназию на севере города, где их должны временно разместить.

«Нас отправляют в центр временного размещения. Но куда мы пойдем после? Мы не знаем», — произнес беженец из Гвинеи.

Издание отмечает, что в бывших казармах находились по меньшей мере 200 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тысячи мигрантов, живущих во временных лагерях во Франции, особенно в Париже, находятся в большой материальной и санитарной нестабильности.

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