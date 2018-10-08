В Петербурге назвали вакансии с наибольшей зарплатой

Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Наибольшая заработная плата, предлагаемая работодателями в начале октябре 2018 года в Санкт-Петербурге, достигает 1 млн рублей в месяц. Такие деньги готовы платить генеральному директору торговой сети, имеющей федеральный масштаб.

По данным рекрутинговой компании HeadHunter, примерно такое же вознаграждение обещают в Петербурге брокеру по коммерческой недвижимости. На третьей позиции — менеджер по развитию проектов в сфере IT, его зарплата может достигать 540 тыс. рублей в месяц.

Из числа руководящих сотрудников претенденту на позицию Team Lead на web-проект готовы платить не менее 360 тыс. рублей, директору по инфраструктурному развитию — до 350 тыс. рублей, до 250 тыс. рублей — руководителю отдела контекстной рекламы. Старший менеджер по оптовым продажам может получать до 200 тыс. рублей, трафик-менеджер — от 100 тыс. рублей.

Руководителю юридического отдела готовы платить от 140 тыс. рублей, главбуху — 120 тыс. рублей, аудиторам и юристам — от 100 тыс. рублей, финансовым аналитикам — 90 тыс. рублей.

Среди рабочих специальностей лидирует профессия автослесаря: такие специалисты могут получать в Петербурге от 60 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. При этом средняя зарплата, которую предлагают в вакансиях на hh.ru, — 45 855 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная номинальная зарплата за первое полугодие 2018 года, начисленная работникам в Санкт-Петербурге, составила 59 112 рублей (до вычета НДФЛ). Максимальные средние зарплаты — у сотрудников организаций по добыче полезных ископаемых, работников воздушно-космического и водного транспорта.

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