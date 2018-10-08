«Это позор»: соцсети о бое Нурмагомедова и Макгрегора

Махачкала, , 13:47 — REGNUM Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора до сих пор возглавляет тренды социальных сетей, в том числе видеохостинга YouTube. Поклонники бойцов устраивают массовые дискуссии и обсуждают драку, которую устроил Нурмагомедов после поединка.

https://twitter.com/AndeyDav/status/1048943405311713280

Пользователей, которые болели за Макгрегора, расстроила победа российского бойца. Некоторые из них считают, что это была неравная битва. Другие же радуются победе Нурмагомедова.

https://twitter.com/e_d_i_t_o_r/status/1048822748913586176

«Поздравляю от всей души чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с блестящей победой! Не спал почти всю ночь! «Король» убит», — пишет Илья С.

Впрочем, куда больше обсуждений собрала потасовка после боя. Хабиб услышал, как представитель команды ирландского бойца за рингом оскорблял его, из-за чего перепрыгнул через ограждение октагона и напал на обидчика.

«Это позор! Конор даже не старался. Во всем этом произошедшем будут разбираться! Правильно, что ему (Нурмагомедову, — прим. ред. ИА REGNUM ) пояс не отдали! Не заслужил», — считает ATM.

Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября. В четвертом раунде российский боец смешанного стиля удушающим приемом принудил Макгрегора сдаться. После боя Нурмагомедов вступил в перепалку с представителями команды Макгрегора, которая завершилась потасовкой. Российский боец уже принёс извинения публике, Лас-Вегасу, UFC и всему штату Невада. Между тем ирландский боец еще на взвешивании провоцировал Нурмагомедова и пытался ударить его ногой.

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедова могут лишить чемпионского пояса. Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, считает, что за этим стоят политически мотивированные причины, замешанные на русофобии и двойных стандартах.

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