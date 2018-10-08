Борьба за демографию и высокие технологии: тульская неделя

Зоя Емельянова, , 13:46 — REGNUM

Первая неделя октября в Тульской области ознаменовалась стартом отопительного сезона, открытием нового крупного предприятия, нового ФАПа и клиники лечения бесплодия. Об этих и других событиях в регионе — в обзоре ИА REGNUM.

Сельские старосты и высокие технологии

В начале минувшей недели, 1 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал целый ряд важных региональных законов, принятых ранее облдумой.

Среди документов, подписанных губернатором, закон, которым будет регулироваться работа сельских старост. Закон о сельских старостах в регионе был принят годом ранее, а принятыми поправками уточняются некоторые моменты их работы. В соответствии с ними сельские старосты назначаются советом муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, по представлению схода граждан. К их полномочиям отнесены участие в сходах, собраниях, конференциях, проведение личного приема жителей, направление заявителей по результатам обращений, подлежащих обязательному рассмотрению органами местного самоуправления. Также сельские старосты должны заниматься разъяснением жителям вопросов организации и осуществления местного самоуправления, распространением информации, полученной от органов местного самоуправления, помогать органам местного самоуправления в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что, несмотря на то, что закон был принят в регионе лишь год назад, по данным на 1 июля, в Тульской области зарегистрированы уже 1076 сельских старост в 23 муниципальных образованиях. Именно сельские старосты должны стать необходимым звеном между властью и жителями: помогать решать насущные проблемы, при этом работают они на общественных началах.

Кстати, в этом году в регионе впервые проводится конкурс среди сельских старост: участники конкурса должны представить проект развития сельского населенного пункта, показать актуальную проблему территории и пути ее решения. К середине сентября число поданных заявок достигло 90.

В начале прошлой недели губернатор Алексей Дюмин подписал также закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники» — речь идет об учреждении в регионе новой премии в сфере науки и техники имени Евгения Сабинина.

Учреждение премии глава региона анонсировал в сентябре, выступая на Дне оружейника. Тогда он отметил, что в Туле, традиционно ориентированной на выпуск оборонной продукции, есть значительные успехи и в производстве продукции гражданского назначения: налажен выпуск сложных медицинских приборов, радиолокационных станций, оборудования для МЧС, металлургии и многого другого. Именно за значительный вклад в разработку и производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения и будет вручаться премия имени Сабинина в регионе уже с 2019 года. Размер премии составит 200 тыс. рублей.

Перед пенсионной реформой

Пожалуй, самым важным документом, принятым думой и подписанным губернатором, стал закон, который сохраняет региональные льготы, меры социальной поддержки для жителей предпенсионного возраста — речь идет о женщинах, достигших 55 лет, и мужчинах старше 60 лет. Закон был разработан в регионе и принят в самые кратчайшие сроки, и связан он с предстоящей в РФ пенсионной реформой, предполагающей в том числе и повышение пенсионного возраста: для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

В Тульской области для того, чтобы поддержать жителей старшего возраста, для которых сроки получения пенсии отодвинутся, изменения внесли в несколько региональных законов. Теперь вне зависимости от того, назначена пенсия или нет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60-ти могут рассчитывать на льготы по уплате транспортного налога, при оплате взносов на капремонт и другие меры поддержки.

Отопительный сезон

С 1 октября в Тульской области стартовал отопительный сезон — в большинстве муниципалитетов региона решили не дожидаться пятидневного срока с момента установления среднесуточной температуры в +8 градусов.

По состоянию на 5 октября, сообщила журналистам министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко, полностью был завершен процесс по пуску тепла в 20 муниципальных образованиях, тепло на эту дату получали 93% жилых домов и большинство объектов социального назначения. 720 домов в то же время оставались без тепла — их подключить к теплоносителю обещали в кратчайшие сроки.

Как пояснил начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко, согласно действующему законодательству, на запуск системы центрального отопления дается пять дней, на ее регулировку — 10 дней, заниматься этим должны управляющие компании, эксплуатирующие организации. При этом температура воздуха в жилых помещениях должна составлять не ниже +18 градусов.

Новые предприятия, новые инвестиции

Новые предприятия в Тульской области открываются практически каждую неделю, и первая неделя октября не стала исключением: в Новомосковске состоялся торжественный запуск нового предприятия по производству цементных плит для строительной индустрии «Кнауф Аквапанель».

«Сегодня мы запускаем первое в России и четвертое в мире производство цементных плит для строительной индустрии. Открытие нового производства закладывает основу для дальнейшего развития строительной отрасли не только Тульской области, но и страны. На предприятии создано 38 высокотехнологичных рабочих мест», — сказал губернатор Алексей Дюмин на церемонии открытия.

Общий объем инвестиций в новое предприятие составил 1,6 млрд рублей, тульский завод, по словам представителя компании-инвестора, — один из самых современных в мире.

Новый старый ФАП и битва за рождаемость

На прошлой неделе в Тульской области открылось сразу несколько новых учреждений здравоохранения.

Так, 5 октября в деревне Богдановка под Новомосковском после ремонта открылся фельдшерский здравпункт. Фактически это новый ФАП — учреждение не работало более 20 лет. Теперь обновленный пункт будет обслуживать жителей нескольких деревень — Васильевка, Знаменка, Урусово, Прудки, Богдановка, Юдино. Для 443 жителей этих территорий, в том числе 73 детей, медицинская помощь станет доступнее, ведь ближайшая поликлиника — в 28 километрах.

В открывшемся пункте жители смогут получить первичную медпомощь, сделать прививки и ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови. В пункте есть переносная укладка для оказания неотложной помощи, в том числе и на дому, созданы условия для наблюдения за детьми первого года жизни. И немаловажно — здесь предусмотрен аптечный пункт для розничной торговли лекарственными препаратами.

«Просторные помещения и наличие необходимого оборудования позволят проводить диспансеризацию и профилактические осмотры жителей. Мобильные комплексы с флюорографом и маммографом будут приезжать ежеквартально», — отметил глава облздрава Андрей Третьяков, принявший участие в открытии пункта.

До конца года в регионе планируется открытие еще пяти ФАПов, а в итоге качественная медпомощь должна стать доступной для всех жителей региона, в том числе и отдаленных населенных пунктов.

А 3 октября в Туле заработала клиника «Мать и дитя», которая будет специализироваться на лечении всех форм бесплодия.

«Мы заинтересованы в повышении рождаемости и, конечно, в рождении здоровых детей. Надеюсь, благодаря вам многие тульские семьи смогут получить качественную медицинскую помощь у нас в регионе и стать счастливыми родителями», — отметил на церемонии открытия клиники губернатор Алексей Дюмин.

Клиника рассчитана на проведение до 400 малых гинекологических операций, до 1 тыс. циклов ЭКО и более 26 тыс. приемов врачей в год — в том числе жителей будут принимать и по программе обязательного медицинского страхования. С 2019 года по полису ОМС здесь планируют проводить 250−300 процедур в год. Открытие клиники поможет и реализации проекта «Мужское здоровье», который проводится в регионе по поручению губернатора. Квалифицированные урологи-андрологи клиники будут заниматься вопросами диагностики и лечения мужского бесплодия.

«Красная машина»

Тульская область в последнее время становится центром развития хоккея. На минувшей неделе регион подтвердил этот статус несколькими мероприятиями.

4 октября в областном центре открылась международная практическая конференция «Национальная программа подготовки юных хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы». Значимость мероприятия для региона подтвердил губернатор Алексей Дюмин, который принял в нем участие.

Глава Тульской области приветствовал гостей региона, среди которых известные хоккеисты, представители Федерации хоккея России, тренеры. Он отметил: в регионе этот вид спорта активно развивается, его популярность растет, и Тула постепенно становится центром хоккейного движения и для взрослых, и для детей.

«Программа «Красная машина» — это уникальный продукт Федерации хоккея России. Ни в Советском Союзе, ни в России раньше не было общей азбуки, как растить наших хоккеистов. Теперь она есть. Программа вобрала в себя лучшие практики хоккея со всего мира. Наш регион в числе первых внедряет у себя эту программу», — сообщил Алексей Дюмин.

Подготовка юных хоккеистов по новой программе в регионе может начаться уже с нового сезона.

«В данный момент идет разработка программы для других возрастных групп. И ее мы тоже будем внедрять в Тульской области. Уверен, что это придаст новый импульс развитию хоккея, позволит зажечь новые звезды в этом зрелищном виде спорта. Надеюсь, что проведение таких конференций в нашем регионе станет доброй традицией», — сказал Алексей Дюмин.

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Александр Якушев отметил, что российский хоккей давно нуждался в систематических базовых методиках, которые будут внедрены во всех российских школах.

5 октября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка «Хоккей в наших сердцах». В экспозиции представлены золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея, а также свитеры сборных команд с победных Олимпийских игр, начиная с самых первых в 1956 году, экипировка хоккеистов разных лет. Посетители выставки смогут увидеть кубки чемпионов мира, в том числе кубок чемпионата мира 2008 года, который российская сборная завоевала, обыграв в финале сборную Канады со счетом 5:4.

Отдельно на выставке показана история тульского хоккея: рассказывается об известных хоккеистах — уроженцах Тульской области, о развитии этого вида спорта в регионе.

Выставка «Хоккей в наших сердцах» будет работать в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля до 21 октября, вход — свободный.