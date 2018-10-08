В Австрии садовода посадили в тюрьму из-за пчел

Клагенфурт, Австрия, , 12:39 — REGNUM В австрийском городе Клагенфурт местный садовод был приговорен судом к одному году лишения свободы и штрафу в €20 тыс. за распыление инсектицида, уничтожившего 50 пчелиных семей на соседних пасеках. Об этом пишет 8 октября Daily Mail.

Отмечается, что 47-летний фермер распылил мощный инсектицид — хлорпирифос — в своем саду в то время, когда на его деревьях еще не облетели цветы, привлекавшие пчел.

По мнению судебной инстанции, фермер не мог не быть в курсе, насколько опасен указанный пестицид для пчел. Кроме того, судьи решили, что мужчина подверг опасности потенциальных покупателей «отравленного» меда.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Нью-Йорке из-за нашествия порядка 20 тыс. пчел на палатку с хот-догами пришлось перекрыть площадь Таймс-сквер, чтобы насекомые не покусали прохожих. Сотрудники полиции в специальных костюмах собирали насекомых и перевозили их в безопасное место.

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