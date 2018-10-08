В Прикамье прокуратура требует наказать виновных в мусорном коллапсе

Пермь, , 12:24 — REGNUM В Пермском крае прокуратура проверила организацию сбора на территории Култаевского поселения, что примерно в 30 км от Перми. По пяти адресам в селе Култаево, а также в деревне Петровка состояние контейнерных площадок признано неудовлетворительным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

Из-за несвоевременного вывоза мусора баки были переполнены, вокруг контейнеров на площадке образовались горы твердых коммунальных отходов (ТКО). Таким образом, информация СМИ о мусорном коллапсе в селе Култаево подтвердилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пригороде Перми возникли проблемы с вывозом мусора. В результате санкционированные площадки для складирования ТКО превратились горы мусора, источающие зловоние и мешающие жить населению. Более того, несвоевременно и некачественно вывозимый мусор стал пристанищем для грызунов и бродячих собак, что является угрозой эпидблагополучию.

В ответ администрация Пермского краяона заявила, что с 3 октября ситуация стабилизируется — начался вывоз мусора, площадки с контейнерами приводятся в порядок, в селе работает спецтехника.

Прокуратура внесла директорам двух управляющих компаний представления. От главы администрации Култаевского сельского поселения надзорное ведомство потребовало принять меры по благоустройству территории и наказать организацию, на которую возложена обязанность по вывозу мусора. Также чиновникам указали, что с населением следует проводить разъяснительную работу и говорить о необходимости заключения договоров со специализированной организацией на сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для решения вопроса о привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

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