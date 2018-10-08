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Ярославцы о смене градоначальника: Слепцов или Волков – без разницы

Общество

Результаты опроса ИА REGNUM

Ярославцы о смене градоначальника: Слепцов или Волков – без разницы

Ярославль, 8 октября 2018, 12:16 — REGNUM  89% ярославской аудитории ИА REGNUM не ожидают изменений к лучшему в связи со сменой градоначальника. Таковы результаты опроса, проведенного в социальных сетях.

По итогам опроса, почти половина респондентов (48%) считает, что отставка Владимира Слепцова и назначение Владимира Волкова исполняющим обязанности мэра Ярославля принципиально ничего не изменят в жизни города. 41% настроены более скептично. Они полагают, что у Владимира Волкова нет достаточного опыта, чтобы руководить мэрией Ярославля. Кроме того, он не ярославец.

Лишь 4% от числа принявших участие в опросе ожидают от нового градоначальника большего, чем от Владимира Слепцова.

5% затруднились ответить.

Опрос был проведен 5−7 октября, в нём приняло участие около 1000 человек.

Напомним, что 3 октября мэр Ярославля Владимир Слепцов добровольно сложил свои полномочия. С 4 октября его обязанности исполняет накануне назначенный заместитель мэра по строительству Владимир Волков. До этого Волков руководил администрацией Переславля-Залесского.

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