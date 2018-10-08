В Петербурге выросла средняя цена автомобилей с пробегом

Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM За третий квартал 2018 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге выросла на 11% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 575 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сервиса объявлений «Юла».

Как считают аналитики, росту средней цены способствовало общее увеличение спроса на подержанные автомобили в ценовом сегменте от 500 тыс. рублей до 1,6 млн рублей.

Среди отечественных марок на вторичном рынке по объему продаж лидируют Lada Granta, УАЗ Patriot и Lada Priora. Ценовое лидерство в этой нише — за Lada Vesta, которую в третьем квартале продавали в среднем за 543 тыс. рублей.

Среди иномарок в тройке лидеров — Ford Focus, Opel Astra и Hyundai Solaris. А ценовое лидерство, среди пяти наиболее популярных моделей иномарок на вторичном рынке Петербурга, удерживает Skoda Octavia (средняя цена 548 тыс. рублей).

При этом 36% автомобилей на вторичном рынке — седаны, 23% — кроссоверы, 18% хетчбэки.

По уровню средней цены на «вторичке» авторынок Санкт-Петербурга уступает только Москве, где этот уровень в третьем квартале составил 635 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по август 2018 года в Санкт-Петербурге было продано 100 318 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 19% больше, чем за такой же период 2017 года. Тройка лидеров продаж в течение 2018 года: Hyundai, KIA и Lada.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажи новых автомобилей в Петербурге подстегнуло падение рубля