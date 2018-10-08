Правительство Пакистана работает над единой системой образования

Лахор, Пакистан, , 16:49 — REGNUM На заседании управляющего совета Академии Икбала в Лахоре (провинция Панджаб) 6 октября министр образования Пакистана Шафкат Махмуд заявил о подготовке единой для всей страны образовательной системы. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, создание единой системы является одним из приоритетов нового правительства.

Министр образования также отметил, что министерство занимается пересмотром существующей школьной программы, чтобы предоставить выпускникам всех государственных школ и медресе (религиозных школ) равные карьерные возможности с учащимися частных англоязычных школ. По словам Шафката Махмуда, 5−6 предметов станут обязательными для всех образовательных учреждений среднего звена.

Кроме того, министр подчеркнул необходимость распространения учения национального поэта и мыслителя Пакистана Мухаммада Икбала. Во всех государственных школах и медресе будут образованы «Общества Икбала», чтобы донести идеи духовного отца Пакистана до молодого поколения.