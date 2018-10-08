Региональное правительство Центрального Сулавеси не прекращает поиски жертв

Джакарта, , 12:10 — REGNUM Спустя 10 дней после землетрясения и цунами, обрушившихся на Палу, Сиги и Донгала, региональное правительство Центрального Сулавеси решило не прекращать поиски жертв, сообщает Antaranews.

«Мы хотим спросить сообщество, продолжать ли поиски или остановиться, чтобы избежать распространения болезней и захоронить тела. Некоторые люди хотят, чтобы все прекратилось, а на местах братских могил были возведены памятники», — отметил губернатор провинции Сулавеси Лонги Джангола.

На данный момент поиск жертв по-прежнему осуществляется. Однако группа по борьбе со стихийными бедствиями предлагает прекратить поиски спустя 14 дней с момента трагедии.

Напомним, 28 сентября в Центральном Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. До 11 октября в Индонезии будет действовать режим чрезвычайной ситуации.