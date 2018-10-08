Коллапс в Челябинске: режим ЧС снят, горы мусора остались

Челябинск, , 11:50 — REGNUM В Челябинске снят режим ЧС, введённый после возникновения мусорного коллапса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Глава города Евгений Тефтелев отмечает, что за каждой площадкой закреплён подрядчик, ответственный за вывоз мусора. По его словам, ни одна из них не останется без внимания.

Режим ЧС был снят в связи со стабилизацией ситуации, сказал Тефтелев. По его словам, операторы входят в стабильный график вывоза мусора.

Глава городского управления экологии Евгений Крехтунов отмечает, что на прошедшей. неделе с операторами шла работа в плановом режиме. Сейчас с ними по-прежнему отрабатывают по каждому району вопросы маршрутизации и логистики.

«В тех местах, где предыдущий подрядчик отказался от своих обязательств и забрал свои контейнеры, устанавливаются новые пластиковые с повышенной вместимостью», — сказал Евгений Крехтунов.

Также в мэрии отмечают, что автопарк главного оператора по вывозу отходов, «Центра коммунального сервиса», будет пополнен ещё 20-ю мусоровозами. Это произойдёт до конца октября.

Напомним, 11 сентября в Челябинске закрыли городскую свалку. После этого возник коллапс. Часть подрядчиков отказались возить мусор на другие полигоны. Город превратился в свалку.