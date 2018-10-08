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Южнокорейцы за три года подарили своим детям $1,6 млрд

Общество

Дарение недвижимости и другого ценного имущества используется для уклонения от налогов

Сеул, 8 октября 2018, 14:20 — REGNUM  Взрослые жители Южной Кореи широко используют схему по уклонению от уплаты налогов на наследство: они дарят его своим детям; таким образом с 2014 по 2017 год несовершеннолетние граждане получили имущества на 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Примечательно, что 638 детей, которым не исполнилось и года, стали обладателями наследства на сумму в 63 тысячи долларов. Всего таким образом уплаты налогов смогли избежать более 16 тысяч человек. По текущему законодательству, налог на наследуемое имущество варьируется до 10 до 50%, что вынуждает граждан искать различные пути, чтобы избежать его уплаты.

С каждым годом количество детей, получивших имущество таким образом, растёт в среднем на 15% в год, а возраст получения «подарков» снижается. Так, например, дети до 6 лет владеют имуществом на 380 миллионов долларов, а от 6 до 12 — на 504 миллиона долларов.

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Зарубежная хроника
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