Вернуть «четвёртой власти» слово «власть» предложил депутат Госдумы РФ

Сочи, Краснодарский край, , 11:45 — REGNUM Главной задачей журналистского сообщества и Союза журналистов России (СЖР) должно стать «возвращение влияния и возможностей». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на открытии Форума современной журналистики «Вся Россия — 2018» в Сочи заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Сегодня наша главная задача: вернуть «четвёртой власти» слово «власть». Вернуть влияние и возможности. Сделать так, чтобы к каждому нашему слову прислушивались. Сделать так, чтобы каждое нападение или атака на журналистов не оставались безнаказанными», — заявил Левин.

Он подчеркнул, что журналистскому сообществу необходимо совместно искать «технологические, организационные решения», которые могут помочь сделать Союз журналистов России «не только серьёзной общественной организацией, но и той самой четвёртой властью».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что организации удалось добиться учреждения почётного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации». По его словам, первые лауреаты появятся уже в 2018 году.

Форум (ранее — фестиваль) журналистов «Вся Россия» Союз журналистов проводит уже в 22-й раз. В нынешнем году он приурочен к 100-летию СЖР. До 11 октября в Сочи пройдёт более 100 различных мероприятий для сотрудников СМИ, в которых принимают участие более 1200 журналистов со всей России.