Совет Безопасности ООН совершил визит в ДР Конго для решения проблемы эболы

Киншаса, , 16:56 — REGNUM Эбола все больше распространяется по территории Демократической Республики Конго. Совет Безопасности ООН предупредил, что вирус может распространиться также на территорию Уганды. Особенно вероятность распространения высока после нескольких случаев заражения на границах двух стран.

Вследствие этого Совет Безопасности совершил срочный визит 7 октября в ДРК с целью оценки проблемы, которая будет решаться представителями ООН на территории, подвергшейся заражению.

Как сообщают представители Совета Безопасности, одной из причин широкого распространения вируса эболы в ДРК являются вооруженные столкновения, происходящие на востоке страны, в частности беспорядки коснулись города Бени. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, местные вооруженные группы нападали на местных граждан и медицинских работников, что впоследствии привело к прекращению усилий по предотвращению распространения вируса эболы и усугублению ситуации.

Согласно статистике министерства здравоохранения ДРК, с 1 августа болезнь унесла жизни более 100 людей.