Верховный суд Казахстана не учел новые документы по делу о лжетерроризме

Астана, , 11:50 — REGNUM Верховный суд Казахстана отклонил кассационную жалобу учителя физики Юрия Пака, который был осужден за телефонный терроризм, и не учел новые обстоятельства и документы, сообщает 8 октября издание InformBuro.

По словам учителя, корпорация Samsung предоставила ответ о том, что счетчик телефона данной компании записывает разговор даже при переключении.

Второй документ — это результаты экспертизы международного института криминалистики в Москве. Документ устанавливает тот факт, что Юрий Пак является носителем русского языка, который является родным языком. Для речи злоумышленника русский язык не является родным.

«Для нас было шоком, что это вообще не приняли во внимание. Я думаю, именно поэтому решили вообще не проводить никаких судебных заседаний», — добавил Пак.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Верховный суд Казахстана отказал Юрию Паку в кассационном ходатайстве. 3 октября 2016 году учитель физики Юрий Пак был приговорен к двум годам лишения свободы за лжетерроризм.

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