Понедельник, 8 Октября 2018 года
18:27:18 МСК

Меланья Трамп посетила бывший центр работорговли в Гане

Общество

Жена американского президента Меланья Трамп посетила бывший форт работорговцев в Гане во время своего тура по странам Африки

Меланья Трамп посетила бывший центр работорговли в Гане
Regine Mahaux
Меланья Трамп

Аккра, 8 октября 2018, 16:23 — REGNUM  Меланья Трамп совершила визит в Гану, где посетила замок Кейп-Кост, сооружение 17 века, построенное для ведения торговли древесиной и золотом. Однако затем он стал одним из главных пунктов работорговли, откуда рабов доставляли через Атлантический океан в иностранные государства. Замок служил последним пристанищем для рабов перед погрузкой на корабль и отплытием в другие страны. Меланья Трамп рассказала, что увиденное ей вызвало глубокие чувства, а также отметила: «люди должны посетить этот замок и обязательно изучить историю данного места».Во время своего помещения страны жена президента США встретилась с представителями народа Фанти. По информации новостного агентства Habari leo, Меланья Трамп в рамках продвижения кампании «Be best», нацеленной на улучшение качества жизни детей во всем мире, посетит Малави, Кению, Египет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить