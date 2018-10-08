Аккра, 8 октября 2018, 16:23 — REGNUM Меланья Трамп совершила визит в Гану, где посетила замок Кейп-Кост, сооружение 17 века, построенное для ведения торговли древесиной и золотом. Однако затем он стал одним из главных пунктов работорговли, откуда рабов доставляли через Атлантический океан в иностранные государства. Замок служил последним пристанищем для рабов перед погрузкой на корабль и отплытием в другие страны. Меланья Трамп рассказала, что увиденное ей вызвало глубокие чувства, а также отметила: «люди должны посетить этот замок и обязательно изучить историю данного места».Во время своего помещения страны жена президента США встретилась с представителями народа Фанти. По информации новостного агентства Habari leo, Меланья Трамп в рамках продвижения кампании «Be best», нацеленной на улучшение качества жизни детей во всем мире, посетит Малави, Кению, Египет.
Меланья Трамп посетила бывший центр работорговли в Гане
Жена американского президента Меланья Трамп посетила бывший форт работорговцев в Гане во время своего тура по странам Африки
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