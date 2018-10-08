Кубанского педофила осудили за развращение малолетней в Ленобласти

Тосно, Ленинградская область, , 11:39 — REGNUM Житель Краснодарского края осужден на длительный срок лишения свободы за действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Пострадавшей от действий 34-летнего мужчины стала 11-летняя жительница Ленинградской области, сообщили 8 октября в следственном управлении СКР по региону.

Как установлено в ходе следствия и судебного процесса, в конце 2016 — начале 2017 года житель Краснодара посредством сети «ВКонтакте» переписывался с девочкой, проживающей в Тосненском районе Ленобласти.

Угрозами и шантажом он заставил малолетнюю сделать и прислать ему видеозапись с демонстрацией действий сексуального характера.

У обвиняемого изъяли гаджеты и электронные носители, содержащие порнографические фото‑ и видеофайлы с несовершеннолетними детьми. В ходе следствия злоумышленник был заключен под стражу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года в городе Сосновый Бор Ленинградской области задержан 44-летний местный житель, который 2 октября заманил 9-летнего ребенка в свою квартиру и совершил над ним сексуальное насилие.

Также напомним, что в начале сентября 2018 года в Ленинградской области был вынесен приговор жителю Санкт-Петербурга, который заманил в квартиру, изнасиловал и задушил 10-летнего школьника, а затем расчленил его тело, чтобы спрятать следы преступления. Преступник осужден на пожизненный срок.

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