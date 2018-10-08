Ледоколам присвоят имена Говорухина и Кобзона

Москва, , 11:36 — REGNUM Строящиеся в Санкт-Петербурге ледоколы в честь Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, о том, что инициативу депутатов Госдумы поддержал президент РФ Владимир Путин сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Президент дал положительную резолюцию. В 2020 — 2022 годах, когда эти ледоколы будут спускаться на воду, они будут носить имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина», — сказал Миронов.

Имена Говорухина и Кобзона будут присвоены ледоколам серии ЛК-60, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2020 — 2022 гг.

Кинорежиссер, актер, депутат Госдумы Станислав Говорухин («Единая Россия») скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни. Народный артист СССР, певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон («Единая Россия») ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет.