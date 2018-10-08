В Пакистане заслушают дело христианки по оскорблению пророка Мухаммеда

Лахор, Пакистан, , 16:37 — REGNUM 8 октября в Пакистане пройдёт слушание по делу Азии Норин, более известной как Азия Биби, христианки из провинции Пакистана Панджаб, столица — город Лахор, обвиняемой в оскорблении пророка Мухаммеда по статье 295 части C Уголовного кодекса Пакистана «за богохульство». Дело Азии Биби рассматривается с 2009 года, все это время она находится в тюрьме.

Как сообщает индийская газета «Джагран», апелляцию о пересмотре дела Азии Биби, приговорённой к смертной казни по статье «за богохульство», подал ее муж, надеясь на милосердие суда. Это не первая апелляцию, которую подают неравнодушные к делу Азии Биби, а также к положению христиан в Пакистане. Активно поддерживает женщину и мировое сообщество. Так, бывший президент Франции Николя Саркози в прошлом обещал предоставить женщине политическое убежище во Франции, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2014 году отправлял тогдашнему президенту Пакистана Мамнулу Хусейну послание с просьбой помиловать женщину. Грядущее слушание дела воспринимается миром как испытание для Пакистана на толерантность по отношению к меньшинствам.

Дело Азии Биби вызывает общественный резонанс в Пакистане. поддерживающие ее губернатор Панджаба Салман Тасир, а также федеральный министр по делам национальных меньшинств и единственный христианин в тогдашнем правительстве Шахбаз Бхатти были убиты религиозными фанатиками.