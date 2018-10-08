Десятки тысяч учащихся в ЮАР могут остаться без мест в школе

Кейптаун, , 22:36 — REGNUM 7 октября Национальный совет провинций ЮАР (НРП), по итогам проверки в провинции Гаутенг, заявил, что в провинции наблюдается острая нехватка мест для учащихся в школах, сообщает новостной портал «Maroelamedia» со ссылкой на источник.

«Среди тревожных открытий, сделанных во время визита, было то, что в 723 из 2207 школ в провинции не хватает порядка 5554 классных комнаты, 3166 классных комнат необходимо для учеников начальных классов и 2388 помещений — для учеников средней школы», — говорится в заявлении НРП.

Между тем Центр поддержки школ (SOS) начал собственное расследование, чтобы попытаться точно определить, сколько школ было построено в провинции в последние годы. В местных СМИ стали высказывать сомнения в реальном количестве школ, которые были созданы после назначения Паньязы Лесуфи в качестве главы Гаутенгского комитета по образованию в 2014 году. Департамент образования Гаутенга также отказывается дать официальную информацию о количестве построенных школ, как сообщил представитель SOS.

Леуфи похвастался во время своего выступления в августе, что с 2014 года он построил 47 новых школ, но согласно плану, это всего лишь часть учебных заведений, которые необходимо было построить, чтобы решить проблему с притоком новых учеников в провинцию.

Изначально Леуфи взял на себя обязательство исполнить пятилетний план по строительству около 1000 школ в провинции для обеспечения доступа к качественному образованию для всех мигрантов и местных жителей

Ежегодно из-за миграции численность учащихся в Гаутенге увеличивается не менее чем на 2,8%, что составляет около 70 000 учеников.