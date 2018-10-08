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Студенты ВятГУ познакомились с работой правоохранителей на практике

Общество

Будущие юристы и экономисты отработали приемы защиты от нападения вооруженного преступника

Киров, 8 октября 2018, 11:20 — REGNUM  Студенты юридического и экономического институтов Вятского государственного университета приняли участие в выездном практическом занятии совместно с представителями Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России, сообщает 8 октября пресс-служба вуза.

Практическое занятие прошло на полигоне села Бурмакино в начале октября. Доцент кафедры конституционного, административного права и правового обеспечения государственной службы Дмитрий Дубинин сообщил, что в ходе занятия были рассмотрены вопросы применения сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы в соответствии с законодательством России. Также студенты узнали об особенностях подготовки сотрудников, обеспечивающих безопасность оперативно-режимных мероприятий, связанных с применением физической силы и специальных средств.

«Слушателями сборов первоначальной подготовки Кировского ИПКР ФСИН России были продемонстрированы приемы задержания преступника», — говорится в сообщении.

Будущие юристы и специалисты по экономической безопасности познакомились не только со спецификой работы сотрудников правоохранительных органов, но и отработали основные способы защиты от нападения вооруженного преступника.

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