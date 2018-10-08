В Югре — вспышка кори: уже 11 заболевших

Нижневартовск, Югра, , 11:22 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) растёт количество заболевших корью. Диагноз подтверждён у 11 человек. Все инфицированные либо госпитализированы, либо прошли лечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении Роспотребнадзора по Югре.

Вспышка опасного заболевания началась в конце сентября. Сперва заболели два школьника, которые заразились корью во время отдыха в другой стране. От них инфекцию подхватили друзья и родственники. Дети и взрослые оказались непривитыми от этого опасного заболевания. Как отмечают санитарные врачи города, подобной вспышки кори в столице Самотлора не было с 2014 года.

«Сейчас проводится тотальная иммунизация не привитых в силу различных причин. Но там, где люди не привиты по неуважительным причинам, с ними работают медики на комиссиях и убеждают привиться», — отметила в интервью «СургутинформТВ» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

В целях профилактики заболеваемости корью с 5 октября в детских поликлиниках Нижневартовска прекращён прием детей в возрасте до одного года.

Напомним, распространение кори карантинными мероприятиями и вакцинацией останавливают в соседнем Ямале. В город Ноябрьск опасное заболевание «завёз» 10-месячный ребёнок, отдыхавший с родителями летом в Крыму.

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