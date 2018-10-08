Власти Кабардино-Балкарии выделят 500 тыс. рублей семье убитого участкового

Нальчик, , 11:17 — REGNUM Оказать помощь семье погибшего сотрудника полиции Мурата Жинова пообещали власти Кабардино-Балкарии. У убитого бандитами участкового остались жена и трое малолетних детей. Им будет выделена материальная помощь в размере 500 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе главы региона Казбека Кокова. Распоряжение об этом он отдал правительству КБР 5 октября.

Участкового похоронили 4 октября в селении Исламей Баксанского района. По данным «Кавказского узла», одним из его убийц был сторонник ваххабизма, который отказывался идти на допрос в полицию. Злоумышленник был участником недавней конфликтной ситуации в Кенделене.

Участковый несколько раз ездил к нему для дачи объяснений, но тот уклонялся от явки.

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Напомним, участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Баксанский» был убит в Кабардино-Балкарии 3 октября. Его тело с множественными ранениями обнаружили в пойме реки Баксан, неподалеку от селения Атажукино.

Подозреваемых в убийстве установили по горячим следам. На следующий день к бандитам нагрянули силовики. На предложение сдаться те открыли огонь по сотрудникам правопорядка и были ликвидированы в ходе боестолкновения. При обыске в помещении были найдены самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления СВУ, а также другое вооружение.

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