«Это правда моё имя»: каково жить с именем, как у знаменитости?

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Полные тёзки знаменитых политиков и артистов запустили в Twitter новый тред — они жалуются на то, как тяжело иметь такое же имя, как у популярных личностей. Первым в серии твитом стала запись жителя Кентукки Бретта Кавана, чья фамилия лишь на одну букву отличается от скандально известного судьи Верховного суда США Бретта Кавано.

«Это ужасное время, чтобы быть названным Бретт Кавана», — написал пользователь после того, как ему начали массово писать противники кандидатуры Брета Кавано.

Твит стал вирусным, а в комментариях его поддержали полные тёзки вице-президента США Майка Пенса, бывшего пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера и экс-советника американского президента Стива Бэннона, которых объединяет не лучшая репутация в соцсетях и СМИ. В комментариях также собрались тёзки знаменитых актёров, музыкантов и писателей.

«Понимаю тебя, бро», — написала Уитни Хьюстон.

«В перерыве между продюссированием The Beatles и написанием «Игры престолов» я как-то нашёл время, чтобы ответить на этот твит», — пошутил Джордж Мартин.

«Да, это правда моё имя», — фраза, которая мне хорошо известна», — поделился Брюс Ли.

Напомним, 6 октября американский сенат утвердил Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда. Обсуждение кандидатуры Кавано привело к одному из самых громких политических скандалов в США за 2018 год. Незадолго до голосования Кавано обвинили в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в студенческие годы.

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