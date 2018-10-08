Джакарта, , 11:07 — REGNUM Начальник медицинского кризисного центра министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что около 90% медицинских учреждений в Палу, Донгала и Сиги восстановлены, сообщает Antaranews.

Ахмад Юрианто объяснил, что из 50 медицинских кризисных центров в Центральном Сулавеси только некоторые здания были разрушены землетрясением и цунами, обрушившиеся на индонезийский остров.

В настоящее время 11 из 16 больниц в пострадавших районах снова активны и могут оказывать медицинские услуги.

Ожидается, что к следующей неделе оказание медицинских услуг в Центральном Сулавеси будет осуществляться на постоянной основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше 26 стран, в том числе Великобритания, США, Южная Корея, Сингапур, Европейский союз и ряд других стран и организаций выразили готовность оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения в Центральном Сулавеси 28 сентября.

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